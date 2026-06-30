روبوتات مفخخة وقصف مدفعي.. الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار بغزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار ونسف منازل في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال نفذ ثلاث عمليات نسف لمنازل شمال شرقي خان يونس، في إطار استمرار عمليات التدمير التي تطال الأحياء السكنية في المدينة.

وفي مدينة غزة، فجّرت قوات الاحتلال روبوتًا مفخخًا محمّلًا بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين في حي التفاح شمال شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية وحدوث انفجارات متتالية شرقي حيي الشجاعية والتفاح.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على محيط منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، كما استهدف منزلًا قرب محطة الخزندار في منطقة الكرامة شمال غربي المدينة، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط مفترق السنافور في حي التفاح شرقي غزة.

وفي شمالي القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه منطقة العطاطرة والمناطق الشرقية من بلدة بيت لاهيا.

المصدر / فلسطين أون لاين