"الإعلامي الحكومي": 3465 خرقًا إسرائيليًا لاتفاق وقف إطلاق النار و1045 شهيدًا منذ سريانه

رصد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 3465 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أسفر عن استشهاد 1045 فلسطينيًا وإصابة 3380 آخرين، إضافة إلى اعتقال 113 مواطنًا خلال فترة الاتفاق.

وأوضح المكتب، في تقريره اليومي بشأن خروقات الاحتلال لليوم الـ260 من اتفاق وقف إطلاق النار، أن الاحتلال يواصل انتهاكاته الميدانية والإنسانية.

وفي ذات الوقت أشار إلى أن التزام الاحتلال ببنود الاتفاق لا يزال محدودًا، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وحركة سفر المرضى والمواطنين عبر معبر رفح.

وأستقبل قطاع غزة حتى اليوم 55 ألفًا و539 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 156 ألف شاحنة كان من المفترض دخولها، بنسبة التزام لم تتجاوز 36%.

وحزل حركة السفر، أشار إلى أن الاحتلال سمح بسفر 8016 مسافرًا فقط من أصل 21 ألفًا و800 شخص كان يفترض تمكينهم من مغادرة القطاع منذ الاتفاق على فتح معبر رفح البري، بنسبة التزام بلغت 36%.

وأدان ما وصفها بسياسة الاحتلال المنهجية في استهداف وإبادة الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات القتل، محملًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وطالب المكتب الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالتحرك لإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، ووقف انتهاكاته المتواصلة بحق المواطنين في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين