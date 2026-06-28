1041 شهيدًا منذ سريان وقف إطلاق النار.. وارتفاع حصيلة العدوان إلى 73,054 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 1,041 شهيدًا، إضافة إلى 3,372 إصابة، فيما بلغ عدد الجثامين التي انتُشلت خلال الفترة ذاتها 786 جثمانًا.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثلاثة شهداء و43 إصابة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأضافت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,054 شهيدًا، و173,480 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين