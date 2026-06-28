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الأرصاد الجوية: أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق

28 يونيو 2026 . الساعة 07:54 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الأحد، شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفًا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 ويكون الجو، يوم غد الاثنين، شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، ومن اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #الأرصاد الجوية #الصيف #درجات الحرارة

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