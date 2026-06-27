3 شهداء بينهم طفلان في خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف النار في غزة

استُشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفلان، وأصيب سبعة مدنيين آخرين، السبت، جراء قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد الطفلة إسلام حسن أبو شمالة، والمواطن عبد الله حسن أبو موسى وإصابة 8 آخرين، من جراء قصف من طائرات الاحتلال استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد الطفل وليد يوسف أبو جزر (10 أعوام) متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف غربي مدينة خان يونس، الثلاثاء الماضي.

وفي سياق الخروقات المتواصلة، أطلقت مدفعية الاحتلال وآلياته العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع محاصرة آليات الاحتلال، برفقة قوات راجلة، منزل المواطن سليم المصدر جنوب شرقي المخيم، وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة.

وفي جنوب القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة، إلى جانب قنابل صوتية، شرقي المدينة، مع استمرار إطلاق النار في المنطقة.

وفي شمال القطاع، توغلت عدة آليات إسرائيلية بشكل محدود في منطقة الترنس وسط مخيم جباليا، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف في محيط التوغل.

المصدر / فلسطين أون لاين