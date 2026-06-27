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استشهاد طفل وسط خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة

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استشهاد طفل وسط خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة

27 يونيو 2026 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
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وداع الشهيد الطفل أحمد الرقب الذي استشهد في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس الأسبوع الماضي (تصوير- رمضان الآغا)

استُشهد طفل، صباح السبت، متأثرًا بإصابته التي أُصيب بها من جراء قصف إسرائيلي استهدف، الثلاثاء الماضي، منطقة غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل الشهيد هو وليد يوسف أبو جزر (10 أعوام)، الذي فارق الحياة متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها في القصف الإسرائيلي.

وفي سياق الخروقات المتواصلة، أطلقت مدفعية الاحتلال وآلياته العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع محاصرة آليات الاحتلال، برفقة قوات راجلة، منزل المواطن سليم المصدر جنوب شرقي المخيم، وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة.

وفي جنوب القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة، إلى جانب قنابل صوتية، شرقي المدينة، مع استمرار إطلاق النار في المنطقة.

وفي شمال القطاع، توغلت عدة آليات إسرائيلية بشكل محدود في منطقة الترنس وسط مخيم جباليا، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف في محيط التوغل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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