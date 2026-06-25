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سلطة المياه تحذر من انهيار كلي للمنظومة المائية في غزة

25 يونيو 2026 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
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ما بين 85% و90% من شبكات المياه والصرف الصحي تعرضت للتدمير الكامل

حذّر مدير عام سلطة المياه في غزة منذر سالم من تفاقم الكارثة المائية في قطاع غزة، مؤكداً أن السكان باتوا يصارعون العطش يومياً في ظل انهيار شبه كلي لمنظومتي المياه والصرف الصحي، نتيجة التدمير الواسع الذي طال البنية التحتية خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح سالم في تصريحات صحفية، الخميس، أن ما بين 85% و90% من شبكات المياه والصرف الصحي تعرضت للتدمير الكامل، بما يشمل خطوط الأنابيب الرئيسية ومحطات التحلية الخاصة، إضافة إلى محطة التحلية العامة الوحيدة في شمال القطاع.

وأضاف أن أكثر من 80% من أصل 400 بئر مياه خرجت تماماً عن الخدمة، إما بفعل التدمير المباشر، أو نفاد الوقود، أو وقوعها داخل مناطق عسكرية معزولة خلف ما يسمى "الخط الأصفر"، بما يمنع الوصول إليها.

وأشار إلى توقف نحو 85% من محطات التحلية الخاصة عن العمل، إلى جانب تضرر أكثر من 120 كيلومتراً من الخطوط الناقلة الرئيسية، فيما فقدت بلدية غزة نحو 85% من ممتلكاتها وآلياتها بعد تدمير 140 آلية ومعدة أساسية كانت تُستخدم في أعمال الصيانة والتشغيل الطارئة، ما فاقم من صعوبة الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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