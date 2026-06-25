1031 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة.. "الصحة" تعلن حصيلة جديدة للضحايا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 1031 شهيدًا، إضافة إلى 3309 إصابات، في مؤشر على استمرار تداعيات الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية رغم الاتفاق.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين و15 إصابة جديدة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأضافت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية واستمرار المخاطر في مناطق مختلفة من القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حالات انتشال الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغ 785 حالة، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين من مناطق تعرضت لدمار واسع خلال الحرب.

ووفق البيانات الرسمية، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,043 شهيدًا و173,417 إصابة، ما يعكس حجم الخسائر البشرية الكبيرة التي خلفتها الحرب المستمرة على القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين