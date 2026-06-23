النونو: الاحتلال أعاد مفاوضات غزة إلى "نقطة الصفر" ويسعى لفرض قيادة تنفذ أجندته

قال المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، إن الاحتلال الإسرائيلي أعاد مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى "نقطة الصفر"، عبر تقديم ورقة جديدة بصياغات مختلفة، في وقت يواصل فيه السعي إلى فرض واقع سياسي وأمني جديد في القطاع، من خلال إيجاد قيادة فلسطينية تنفذ أجندته وتهمش المشروع الوطني.

وأوضح النونو، في تصريحات لقناة الأقصى، الثلاثاء، أن حركة حماس تمسكت خلال جولات التفاوض باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وفي مقدمتها انسحاب الاحتلال إلى "الخط الأصفر"، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، متهماً الاحتلال بالتنصل من التزاماته ومحاولة ترحيل استحقاقات المرحلة الأولى إلى المرحلة التالية.

وأشار إلى أن الحركة تلقت منذ 14 أبريل/نيسان ثلاثة مقترحات مختلفة عبر مبعوث مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لافتاً إلى أن جولة المفاوضات الأخيرة شهدت أجواء إيجابية مع الوسطاء قبل أن يُسحب مقترح 19 أبريل/نيسان، ويُستبدل بورقة جديدة في 12 يونيو/حزيران، وصفها بأنها حملت صياغات مفاجئة ومختلفة أعادت مسار التفاوض إلى المربع الأول.

واتهم النونو الاحتلال بالسعي إلى نزع سلاح المقاومة وحل فصائلها وإنهاء مشروعها الوطني، مؤكداً أن نسبة التزام "إسرائيل" بالاتفاق لا تتجاوز 20 إلى 30 بالمئة، مقابل التزام شبه كامل من جانب الفصائل الفلسطينية. كما شدد على أن الحرب على غزة لم تتوقف عسكرياً أو إنسانياً، في ظل استمرار تقييد دخول المساعدات والمواد الأساسية، إذ ينص الاتفاق على دخول 600 شاحنة يومياً، بينما لا يتجاوز ما يدخل فعلياً بين 80 و100 شاحنة، فضلاً عن منع إدخال الكرفانات ومواد إعادة الإعمار.

وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، قال النونو إن الحركة حاولت مراراً عقد لقاءات مع قيادة حركة فتح والسلطة الفلسطينية، إلا أن تلك المحاولات قوبلت بالرفض، معتبراً أن هناك توجهاً لإعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني بقرارات أحادية وإقصاء غالبية الفصائل، ومشدداً على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتكون ممثلة للمجموع الوطني الفلسطيني.

وحذر النونو من تصاعد الضغوط على قطاع غزة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول توظيف جبهة غزة كورقة انتخابية، بالتوازي مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية من خلال القتل والتهجير ومصادرة الأراضي واقتحامات المسجد الأقصى، مؤكداً أن ما يجري في الضفة لا يقل خطورة عما يحدث في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين