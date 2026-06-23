فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة: 4 شهداء و20 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

طفولة مسروقة وأمومة مثقلة.. أحلام سليمان تحيا بين خيام النزوح في غزة

بين الخوف والجمود.. ارتفاع الودائع يعكس هشاشة البيئة الاستثمارية في فلسطين

بين استنزاف الحرب وتراجع التبرعات.. بنوك الدم في غزة تخوض معركة البقاء

مباريات اليوم في كأس العالم 2026: صراع العمالقة والبحث عن بطاقات التأهل

مباراة اليوم إنجلترا وغانا اليوم في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

لجنة أممية تتهم "إسرائيل "باستهداف الأطفال "عمدا" في إطار "الإبادة" في غزة

إيران: لا نعتزم السماح لوكالة الطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية المتضررة

هيئة حقوقية: أوضاع كارثية للأسيرات في سجن الدامون

الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة

الصحة: 4 شهداء و20 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

23 يونيو 2026 . الساعة 14:18 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، عن وصول 4 شهداء و20 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن من بين الشهداء اثنين جدد، وشهيدًا متأثرًا بإصابته السابقة، إضافة إلى شهيد جرى انتشال جثمانه.

وأشارت إلى أن إجمالي الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفع إلى 1,027 شهيدًا و3,280 مصابًا، فيما بلغ عدد الجثامين التي تم انتشالها خلال الفترة ذاتها 785 شهيدًا.

وأكدت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,039 شهيدًا و173,388 إصابة.

ولفتت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #شهداء #الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة