الصحة: 4 شهداء و20 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، عن وصول 4 شهداء و20 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن من بين الشهداء اثنين جدد، وشهيدًا متأثرًا بإصابته السابقة، إضافة إلى شهيد جرى انتشال جثمانه.

وأشارت إلى أن إجمالي الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفع إلى 1,027 شهيدًا و3,280 مصابًا، فيما بلغ عدد الجثامين التي تم انتشالها خلال الفترة ذاتها 785 شهيدًا.

وأكدت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,039 شهيدًا و173,388 إصابة.

ولفتت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين