لجنة أممية تتهم "إسرائيل" باستهداف الأطفال "عمدًا" في إطار "الإبادة" في غزة

اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة "إسرائيل" باستهداف الأطفال الفلسطينيين "عمدا"، معتبرة أن ذلك أصبح يشكل عاملا رئيسيا في "الإبادة" المستمرة في قطاع غزة.

وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة في تقرير أصدرته الثلاثاء، أن "السلطات الاسرائيلية وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمدا، مما أدى الى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في قطاع غزة، وجرائم حرب في الضفة الغربية".

واعتبر أن "الاستهداف المتعمد للأطفال هو أحد العناصر الرئيسية التي تثبت نية الإبادة الجماعية لدى السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن بغية تدمير المجموعة الفلسطينية، كليا أو جزئيا، في غزة".

وكانت لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أشخاص، والتي لا تنطق باسم المنظمة الدولية، قد خلصت في أيلول/سبتمبر 2025 الى أن "إسرائيل" ارتكبت "إبادة جماعية” في غزة خلال الحرب التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2023. ورفضت الدولة العبرية هذه الخلاصة.

وقال رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدار "تُظهر الأدلة أن الأطفال الفلسطينيين قد استهدفوا وقُتلوا بشكل متعمد على يد قوات الأمن الإسرائيلية"، مضيفا "حتى بعد وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، لا يزال الأطفال يُقتلون ويصابون بجروح خطيرة، مع استمرار تجاهل "إسرائيل" لوقف إطلاق النار وللحماية المكفولة للأطفال الفلسطينيين بموجب القانون الدولي".