الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا في الضفة ويداهم منزل عائلة شهيد جنوب نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، 11 مواطنًا خلال حملات دهم واقتحام طالت محافظات بيت لحم وطوباس وطولكرم في الضفة الغربية المحتلة، فيما داهمت منزل عائلة شهيد في قرية كفر قليل جنوب نابلس وعاثت بمحتوياته خرابًا.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين من مناطق متفرقة، وهم: خليل عماد العمور (30 عامًا) من بلدة تقوع شرق المحافظة، وفادي عبد الهادي حماد، وعبد الهادي عارف حماد من منطقة شارع الصف في المدينة.

كما اعتقلت جميل راغب اللحام، وأمجد صالح أبو عكر، ومنجد صالح أبو عكر، ومحمد إبراهيم حسين عبيات من منطقة أبو فريحة، إلى جانب أمين سر حركة "فتح" في مخيم عايدة مروان محمود عيسى فرارجة، وطلال أحمد سلامة عبيات من منطقة هندازة شرق بيت لحم، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وتشهد محافظة بيت لحم تصعيدًا متواصلًا في اقتحامات قوات الاحتلال وعمليات الاعتقال التي تنفذها في مختلف البلدات والمخيمات، بالتزامن مع حملات دهم وتفتيش للمنازل، حيث اقتحمت خلال الأيام الماضية بلدات تقوع ومخيم عايدة ومدينة بيت لحم ونفذت عمليات اعتقال طالت عددًا من المواطنين، في إطار سياسة الاعتقالات المستمرة في محافظات الضفة الغربية.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمين حسني بني عودة (43 عامًا) من بلدة طمون جنوب المحافظة، بعد مداهمة منزله، وفق ما أفاد به مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ليث علي الشوبكي عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

وفي محافظة نابلس، داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل الشهيد نادر ريان في قرية كفر قليل جنوب المدينة، حيث احتجزت أفراد العائلة لعدة ساعات، وعبثت بمحتويات المنزل وألحقت بها أضرارًا قبل أن تنسحب من المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين