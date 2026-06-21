محلل إسرائيلي يدعو لتقليص الاعتماد على السلاح الأمريكي

أكد المحلل العسكري الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشوع، أن الواقع الأمني والجيوسياسي الجديد يفرض على "إسرائيل إعادة النظر بشكل جذري في هيكلية جيشها، والعمل على تعزيز قدراتها العسكرية الذاتية.

وأشار يهوشوع إلى ضرورة استثمار موارد ضخمة لتطوير قدرات إنتاجية مستقلة، بهدف تقليل الاعتماد على أنظمة الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن هذه الخطوة لا تعني فك التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، بل تهدف إلى بناء مساحة أوسع من حرية الحركة والقرار لضمان استمرارية العمليات العسكرية حتى في أوقات الخلافات السياسية بين الطرفين.

وفي سياق متصل، حذر المحلل العسكري من التداعيات الاستراتيجية للقبول بالتسويات الراهنة، معتبرًا أن المشهد في لبنان ما هو إلا "بداية لمسار خطير".

وتوقع يهوشوع أنه في حال استمرار هذا الاتجاه، فإن الضغوط الدولية والإقليمية ستنتقل غدًا للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تليها قيود على التحركات العسكرية في الضفة الغربية.

واختتم قراءته بالتحذير من أن التنازل عن حرية العمل العسكري في المنطقة يشكل سابقة خطيرة، مؤكدًا أن هذا التراجع يمثل "النصر الاستراتيجي" الذي تسعى الجمهورية الإيرانية لتحقيقه في الشرق الأوسط.

تصريحات المحلل الإسرائيلي جاءت في سياق موجة رفض إسرائيلية للاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير، وأرغام واشنطن "تل أبيب" للقبول بالاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين