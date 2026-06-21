ألمانيا تقلب الطاولة على ساحل العاج وتتأهل إلى دور الـ32

قلبت ألمانيا الطاولة على ساحل العاج بفضل ثنائية البديل دينيز أونداف 2-1 وبلغت دور الـ32 في مونديال 2026، في الجولة الثانية من الدور الأول ضمن المجموعة الخامسة.

وتأخرت ألمانيا بهدف فرانك كيسييه (30)، لكن أونداف سجل التعادل بعد ثماني دقائق من دخوله (68)، والفوز في الوقت القاتل (90+4).

ورفع "مانشافت" رصيده إلى ست نقاط وبإمكانه أن يضمن صدارة المجموعة في حال عدم فوز الإكوادور على كوراساو في وقت لاحق.

وواصلت ألمانيا تفوّقها على منتخبات قارة إفريقيا في النهائيات محققة فوزها السادس من 9 مواجهات، إلى جانب تعادلها في مباراتين وخسارتها واحدة أمام الجزائر في مونديال 1982.

كما تابعت سلسلة انتصاراتها المتتالية التي وصلت إلى 11 في كل المنافسات، واقتربت من رقمها القياسي الخاص (12 انتصارا) الذي حققته بين أيار/ مايو 1979 وحزيران/ يونيو 1980.

وحقق لاعبو فريق المدرب يوليان ناغلسمان الهدف الأول بعبور دور المجموعات الذي فشلوا بالتأهل منه في النسختين الماضيتين.

وقال المدافع جوناثان تاه لشبكة "ماجينتا تي في": "عقلية الفوز، وروح الفريق. كان لدينا بالضبط ما تحتاجه للنجاح في بطولة. لم نستسلم أبدا، وواصلنا القتال مهما حصل. اللاعبون الذين دخلوا من مقاعد البدلاء منحونا طاقة إضافية. دينيز يستحق إشارة خاصة، كان رائعا!".

وكان هذا اللقاء الثاني فقط بين المنتخبين بعد تعادلهما 2-2 في مواجهة ودية عام 2009.

وجّه كاي هافيرتز أول إنذار لساحل العاج برأسية تصدى لها الحارس يحيى فوفانا (10)، وسجل من بعده ألكسندر بافلوفيتش هدفا لم يُحتسب بسبب وجود خطأ على الحارس (21).

لكن لاعبي ساحل العاج ردّوا بافتتاح التسجيل حين وصلت عرضية إلى أماد ديالو أمام المرمى، سددها وتصدى لها ناثانييل براون فارتدت إلى كيسييه الذي وضع الكرة في الشباك (30).

وهذا الهدف الأول الذي تُسجّله ساحل العاج في الشوط الأول بعد الستة السابقة في الشوط الثاني، وتحديدا منذ هدفها في مرمى كوريا الشمالية في مونديال 2010.

واعتقد هافيرتز أنه أدرك التعادل، لكن هدفه لم يُحتسب لوجود خطأ من جمال موسيالا على أوديلون كوسونو (39).

وكاد فيرتز يُدخل فريقه غرفة الملابس متعادلا بعد مجهود فردي في منطقة الجزاء انتهى بتسديدة ضعيفة بين يدي فوفانا (45+8).

في الشوط الثاني جرّب يان ديوماندي بتسديدة غير دقيقة من على مشارف المنطقة (56)، وحاول البديل أنتونيو روديغر من الجهة المقابلة بتصويبة بعيدة (57).

وأجرى مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بإقحام جيمي ليفلينغ، دينيز أونداف ونديم أميري (60).

حاول هافيرتز مجددا برأسية قريبة من القائم الأيسر (63)، حتى جاء الحلّ عبر البديل أونداف إثر متابعته عرضية متقنة من البديل الآخر أميري (68).

وجرّب أونداف من مسافة بعيدة بين يدي الحارس العاجي (85)، ثم أهدر أميري فرصة سانحة لتسجيل الثاني بمواجهة الحارس فوفانا الذي أمسك الكرة (90+1).

لكن البديل الناجح أونداف فعلها حين استلم كرة فيليكس نميتشا ووضع الكرة في شباك فوفانا (90+4)، مسجلا هدفه التاسع في 11 مباراة دولية فقط.

المصدر / وكالات