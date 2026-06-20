ردا على الخروقات الإسرائيلية على لبنان .. إيران تغلق مضيق هرمز

أعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية، عزمها إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك على خلفية ما وصفته بعدم التزام الولايات المتحدة بمسؤولياتها المنصوص عليها في التفاهم المبرم بين الجانبين، واستمرار "إسرائيل" في شن هجماتها على لبنان.

وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، بيانًا صادرًا عن مقر خاتم الأنبياء المركزي بشأن مضيق هرمز.

وجاء في البيان أن الولايات المتحدة انتهكت بشكل واضح التزاماتها المتعلقة بتنفيذ التفاهم الموقع، كما أن "إسرائيل" تواصل انتهاك وقف إطلاق النار بصورة متواصلة من خلال استمرار هجماتها على جنوب لبنان وعدم انسحابها من المنطقة، الأمر الذي دفع إيران إلى اتخاذ قرار إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تُعد الأولى في الرد على نقض العدو لالتزاماته، محذّراً أنه في حال استمرار العدوان، فـ "سيتم التخطيط لاتخاذ خطوات أخرى وتنفيذها لإجبار العدو على الالتزام بتنفيذ تعهداته".

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/حزيران، التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودًا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المتوقع، عقب توقيع مذكرة التفاهم، أن يبدأ الطرفان خلال فترة قصيرة مفاوضات تستمر 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.