25 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران

كشفت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن تكلفة الحرب على إيران بلغت نحو 25 مليار دولار حتى الآن، في أول تقدير رسمي تعلنه الإدارة الأميركية بشأن كلفة الحرب.

وبحسب المسؤول، الذي تحدث للوكالة، فإن هذا الرقم يمثل التقدير الأولي لتكاليف الحرب التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتعاون مع "إسرائيل" في 28 شباط/ فبراير الماضي.

ورغم هذا التقدير، لا تزال الكلفة الإجمالية للحرب موضع تساؤل داخل الكونغرس الأميركي، في ظل تصاعد الجدل بشأن حجم الإنفاق العسكري المطلوب لتمويل العمليات.

وذكرت "رويترز" أن طلبًا مبدئيًا بقيمة 200 مليار دولار للحصول على تمويل إضافي قوبل بمعارضة شديدة من عدد من المشرعين.

وفي السياق، قال مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض، راسل فوت، خلال جلسة استماع أمام لجنة الميزانية في مجلس النواب في نيسان/ أبريل، إنه لا يمتلك تقديرات دقيقة للكلفة الإجمالية للحرب، وذلك أثناء دفاعه عن طلب ترامب إقرار ميزانية عسكرية سنوية بقيمة 1.5 تريليون دولار.

المصدر / وكالات