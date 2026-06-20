استطلاع: غالبية الإسرائيليين تخشى على مستقبل "إسرائيل" بعد الاتفاق الأميركي الإيراني

كشف استطلاع رأي أن غالبية الإسرائيليين يبدون قلقًا متزايدًا إزاء مستقبل "إسرائيل"، على خلفية الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تضمنت انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى جانب مطالبته بانسحاب الاحتلال من جنوب لبنان.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية بالتعاون مع مؤسسة "بانيل فور أول" برئاسة مناحيم لازار، فإن 63% من الإسرائيليين أعربوا عن خشيتهم على مستقبل "إسرائيل" في ضوء التطورات الدولية الأخيرة المرتبطة بالاتفاق الأميركي الإيراني، مقابل 31% قالوا إنهم غير قلقين، فيما امتنع 6% عن إبداء موقف.

وأظهر الاستطلاع أن حالة القلق تبدو أكثر وضوحًا في صفوف ناخبي المعارضة، حيث عبّر 78% منهم عن مخاوفهم بشأن مستقبل "إسرائيل"، بمن فيهم ناخبو الأحزاب العربية. وفي المقابل، ورغم أن 51% من ناخبي أحزاب الائتلاف لا يشعرون بالخوف، فإن نسبة لافتة بلغت 44% منهم أبدت قلقها من مستقبل البلاد، بينما قال 7% إنهم لا يعرفون موقفهم.

ورأى لازار أن نتائج الاستطلاع تعكس مخاوف جدية لدى قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي بشأن مستقبل "إسرائيل"، في أعقاب ما تسمى عملية "زئير الأسد" وتداعياتها السياسية والأمنية.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المخاوف تصاعدت خلال الأسبوع الجاري مع نشر بنود الاتفاق النووي الأربعة عشر بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تصريح ترامب الذي قال فيه إن من حق إيران امتلاك صواريخ باليستية، فضلًا عن المعادلة الجديدة التي تتشكل في لبنان، وسط تقديرات إسرائيلية بأن تُجبر "إسرائيل" على التراجع إلى الحدود الدولية، بما قد يوجه ضربة لقدرتها الردعية ويكرّس واقعًا ميدانيًا وسياسيًا جديدًا على الجبهة الشمالية.

المصدر / فلسطين أون لاين