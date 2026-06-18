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"حزب الله" يعلن إحباط محاولة تقدم للاحتلال وتكبيده خسائر فادحة

18 يونيو 2026 . الساعة 18:08 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال اضطرت إلى التراجع من بعض المواقع بعد تعرضها للاستهداف

أعلن حزب الله اللبناني، التصدي لمحاولات متواصلة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الأربعة الماضية للتقدم باتجاه بلدة كفرتبنيت ومنطقة علي الطاهر جنوبي البلاد، مؤكدًا إلحاق خسائر في صفوف القوات المهاجمة وإجبارها على التراجع.

وقال الحزب، في بيان، الخميس، إن مقاتليه تصدوا لجميع محاولات التقدم الإسرائيلية عبر استهداف تحركات وتجمعات قوات الاحتلال بالصواريخ والطائرات المسيّرة والمحلّقات الانقضاضية، ما أدى إلى تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال اضطرت إلى التراجع من بعض المواقع بعد تعرضها للاستهداف، مشيراً إلى لجوئها إلى استخدام الطائرات المروحية تحت غطاء دخاني لإسناد عملياتها في المنطقة.

وأوضح الحزب أنه رصد، أمس الأربعاء، قوة مشاة إسرائيلية تسللت إلى الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة كفرتبنيت بهدف التمركز هناك، قبل أن يستهدفها بسرب من الطائرات المسيّرة ومحلّقات "أبابيل" الانقضاضية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وفق البيان.

وتابع أن المقاتلين استكملوا الهجوم بإطلاق رشقات صاروخية وقذائف مدفعية على منطقة الاستهداف، فيما تم استهداف دبابة "ميركافا" خلال محاولة جديدة لقوات الاحتلال حشد قواتها قرب منطقة المعبر، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة.

وأكد الحزب أن قوات الاحتلال لا تزال تتمركز في الأطراف الجنوبية لبلدة كفرتبنيت من جهة أرنون، مشددة على أن منطقة كفرتبنيت – علي الطاهر "ستبقى عصية على التوغل الإسرائيلي"، وأن مقاتليها سيواصلون التصدي لأي محاولة تقدم في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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