مصدر إيراني: غزة ووحدة الساحات عنصران أساسيان في التفاهم مع واشنطن

كشف مصدر إيراني مقرب من المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، في حوار خاص مع وكالة شهاب للأنباء، أن غزة ووحدة الساحات كانتا من القضايا الأساسية التي حرصت إيران على تضمينها ضمن مقاربتها للتفاهمات المطروحة، مشددًا على أن جوهر هذه المقاربة يقوم على رفض تجزئة الساحات، وأن أي تفاهم لا يضمن إنهاء العدوان في المنطقة بصورة شاملة سيفتقد أحد أهم عناصر الاستقرار.

وأوضح المصدر، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية في جنوب لبنان أو توسيع هجماته في قطاع غزة سيُعد عمليًا إخلالًا بأساس التفاهم وروحه، مؤكدًا أن ما يجري في غزة ينعكس على لبنان، وما يحدث في لبنان يؤثر على بقية الساحات.

وأضاف المصدر أن أي اعتداء على إحدى ساحات المقاومة ستكون له تداعيات تتجاوز حدودها الجغرافية، ما يجعل وحدة الساحات عنصرًا محوريًا في أي تفاهمات مستقبلية.

وأشار إلى أن ما تم التوصل إليه حتى الآن يمثل إطار تفاهم متقدمًا يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين الطرفين.