النرويج تفسد عودة العراق إلى كأس العالم بعد أربعة عقود من الغياب

استهل المنتخب العراقي مشاركته في كأس العالم 2026، وهي الأولى له منذ 40 عاما، بخسارة أمام النرويج بنتيجة 1-4، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة التاسعة.

وتقدم المنتخب النرويجي بهدفين عبر نجمه إرلينغ هالاند في الدقيقتين 29 و43، فيما نجح أيمن حسين في إدراك التعادل المؤقت للعراق بتسجيله هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، عززت النرويج تفوقها بهدف ثالث سجله البديل ليو أوستيغارد في الدقيقة 76، قبل أن يختتم العراقي أيمن حسين أهداف المباراة بهدف عكسي في مرمى منتخب بلاده خلال الوقت بدل الضائع (90+6).

ورفع هالاند رصيده الدولي إلى 57 هدفا في 51 مباراة بقميص المنتخب النرويجي، الذي عاد بدوره إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1998.

وبهذا الفوز، تصدرت النرويج ترتيب المجموعة التاسعة بفارق الأهداف أمام فرنسا التي تغلبت على السنغال بنتيجة 3-1 في الجولة ذاتها.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب العراقي مع فرنسا في الجولة الثانية يوم 22 حزيران/ يونيو الجاري في فيلادلفيا، فيما تواجه النرويج منتخب السنغال في اليوم ذاته.

المصدر / وكالات