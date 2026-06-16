يشهد العالم تحولاً متسارعاً نحو الاقتصاد الرقمي، أصبحت معه التكنولوجيا والمعرفة من أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وفي وجود التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع غزة، تبرز الخدمات الرقمية والعمل عن بُعد كفرصة استراتيجية يمكن أن تسهم في تخفيف معدلات البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

لقد أثبتت التجارب العالمية أن الاقتصاد الرقمي قادر على تجاوز العديد من العوائق الجغرافية والسياسية، إذ يستطيع المبرمج أو المصمم أو المترجم أو المحاسب تقديم خدماته لعملاء وشركات في مختلف أنحاء العالم من خلال الإنترنت، دون الحاجة إلى التنقل أو الهجرة. وهذا ما يجعل قطاع غزة مؤهلاً للاستفادة من هذا التحول العالمي، ولا سيما مع امتلاكه طاقات شبابية متعلمة وكفاءات مهنية متميزة في مجالات التكنولوجيا واللغات وإدارة الأعمال.

ويتميز العمل عن بُعد بانخفاض تكاليفه مقارنة بالمشاريع التقليدية، كما أنه يتيح الوصول إلى أسواق عالمية واسعة، الأمر الذي يساهم في إدخال العملات الأجنبية إلى الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل جديدة للخريجين والشباب الباحثين عن العمل.

ومن أبرز المجالات التي يمكن أن تشكل ركيزة للاقتصاد الرقمي في غزة: تطوير البرمجيات والتطبيقات، والتسويق الرقمي، والتصميم الجرافيكي، وصناعة المحتوى، والترجمة، والخدمات المحاسبية والاستشارية، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

ولتحقيق هذه الرؤية، لا بد من الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين خدمات الإنترنت والطاقة، وتحديث البرامج التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل العالمي. كما يتطلب الأمر دعم حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، وتشجيع المبادرات الريادية التي تستهدف الاقتصاد الرقمي.

إن تحويل غزة إلى مركز للخدمات الرقمية والعمل عن بُعد ليس حلماً بعيد المنال، بل خياراً اقتصادياً واقعياً يمكن أن يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. فالعالم اليوم لا يقيس قوة الاقتصادات بحجم الموارد الطبيعية فقط، بل بقدرتها على إنتاج المعرفة وتصدير الخدمات ذات القيمة المضافة.

ومن هنا، فإن الاستثمار في الإنسان الغزي ومهاراته الرقمية يمثل أحد أهم مفاتيح المستقبل، ويمهد الطريق أمام اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، قادر على الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحقيق فرص تنموية واعدة للأجيال القادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين