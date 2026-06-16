مصر تحقق تعادلاً إيجابياً أمام بلجيكا في دور المجموعات لكأس العالم

فاجأ منتخب مصر بلجيكا القوية، وانتزع منها نقطة مستحقة بتعادلهما 1-1، الإثنين، في سياتل، في افتتاح مشوراهما في مونديال 2026 في كرة القدم.

وتقدم المصريون نحو 45 دقيقة عبر إمام عاشور، قبل أن يحرموا بهدف عكسي منتصف الشوط الثاني من تحقيق فوزهم الأول في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم.

كان منتخب مصر قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله إمام عاشور في الدقيقة 20، قبل أن ينجح المنتخب البلجيكي فى إدراك التعادل خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

بهذه النتيجة يحصد منتخب مصر أول نقطة له في مشواره بالمونديال ضمن المجموعة التي تضم أيضًا إيران ونيوزيلندا.





وبدأ المنتخب المصري المباراة بصورة منظمة دفاعيًا مع الاعتماد على المرتدات السريعة بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش.

ونجح إمام عاشور في منح الفراعنة التقدم في الدقيقة 19 بعد هجمة مميزة، لينهي منتخب مصر الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد ، وتلقى أحمد فتوح لاعب منتخب مصر البطاقة الصفراء أمام بلجيكا فى الدقيقة 33، فيما تصدى كورتوا حارس بلجيكا لتسديدة قوية من زيكو كادت تسفر عن الهدف الثانى لمنتخب مصر.

كما تصدى لفرصة مؤكدة من عمر مرموش لينتهى الشوط الأول بتقدم مصر 1-0.

وفي الشوط الثاني ضغط المنتخب البلجيكي بقوة بحثًا عن التعادل، وكاد كيفين دي بروين أن يسجل من ركلة حرة مباشرة، لكن القائم أنقذ مرمى مصطفى شوبير.

وفى الدقيقة 67 سجل محمد هانى هدفا ذاتيا فى مرماه، بعدما حوّل كرة عرضية أرضية بالخطأ فى مرماه بعد ضغط قوى من لوكاكاو عليه.

وفى الدقيقة 75 دفع حسام حسن المدير الفنى لمصر بالثنائى زيزو وحمزة عبد اليم بدلا من زيكو ومحمد صلاح، وكان قد أجرى أول تغييراته بنزول رامى ربيعة بدلا من إمام عاشور.

كما أهدر منتخب مصر أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة عن طريق محمد صلاح وعمر مرموش وإمام عاشور، في الوقت الذي تألق فيه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في أكثر من مناسبة.

وجاء هدف التعادل البلجيكي في الدقيقة 66 بعدما تحولت الكرة إلى مرمى مصر عن طريق محمد هاني بالخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر / فلسطين أون لاين