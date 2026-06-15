أردوغان: محاولات خلق الفتنة بين الشعوب "فشلت"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن محاولات إشعال نيران جديدة من الفتنة بين الأتراك والعرب والأكراد والفرس فشلت.

جاء ذلك في كلمة عقب اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، اليوم الاثنين، تعليقًا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب.

ورحب أردوغان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بمساهمة تركيا من أجل المنطقة والبشرية جمعاء.

واعتبر أردوغان الاتفاق خطوة مهمة للغاية، مبينًا أن المنطقة التي كانت تعيش حالة من التوتر الشديد تنفست الصعداء.

وأكد عدم إصابة أي مواطن تركي بأذى في الحرب التي أوصلت المنطقة والعالم إلى حافة الكارثة، مشددًا على أن "خطط تأليب الأخ على أخيه لم تصل إلى هدفها".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله أن يمهد الاتفاق الأمريكي الإيراني الطريق بالكامل لإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

وفي شأن آخر، أكد أردوغان أن تركيا بفضل قدراتها العسكرية الشاملة وموقعها الجغرافي ذي الأهمية الاستراتيجية وعمقها التاريخي ستواصل لعب دور رئيسي داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأشار إلى أن تركيا من بين الدول الرائدة التي تدعم بقوة مهمة السلام للناتو، لافتًا إلى أن تركيا بينما تطور قدراتها الدفاعية فإنها تساهم في قوة الردع لدى الحلف.

المصدر / أنقرة/ فلسطين أون لاين: