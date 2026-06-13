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خرق متواصل للهدنة في غزة.. قصف وإطلاق نار ونسف منازل في عدة مناطق

13 يونيو 2026 . الساعة 08:11 بتوقيت القدس
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خروقات إسرائيلية مستمرة لإتفاق وقف اطلاق النار في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تصعيد ميداني شمل إطلاق نار وقصفًا وعمليات نسف للمنازل في عدة مناطق من القطاع، ما أسفر عن إصابات وأضرار جديدة في صفوف المدنيين.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات "الكواد كابتر" أطلقت قنابل بشكل كثيف شرق مدينة غزة، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمنازل شرقي جباليا شمالي القطاع. كما أطلقت الآليات العسكرية المتمركزة قرب جسر صلاح الدين شمال المحافظة الوسطى نيرانها باتجاه المناطق المحيطة.

وفي مدينة غزة، جددت آليات الاحتلال صباح السبت إطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح، بالتزامن مع تحليق منخفض للطائرات المسيّرة في أجواء مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وكان خمسة مواطنين قد أصيبوا، أمس الجمعة، جراء قصف مدفعي استهدف مدرسة "أبو حسين" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، حيث نقلت طواقم الإسعاف المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي المحافظة الوسطى، دمرت غارات إسرائيلية منزلين لعائلتي العايدي والخميسي في مخيم المغازي، عقب توجيه إنذارات بإخلاء مربعين سكنيين، في استمرار للعمليات العسكرية التي تطال المناطق المأهولة بالسكان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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