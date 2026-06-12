رحيل خبير الخرائط والاستشعار.. الأكاديمي وسام عيسى يترك فراغًا لا يُملأ

غزة/ جمال غيث:

تجلس هناء عيسى ساعات طويلة وهي تمسك بهاتفها المحمول وتُحدّق بصمت في صور زوجها الراحل الدكتور وسام عيسى، أستاذ الجغرافيا في جامعة الأقصى، وكأنها تستعيد ملامحه التي لا تغيب عن ذاكرتها.

تقول بصوت حزين: إن "غيابه لم يكن عاديًا، بل ترك فراغًا كبيرًا في البيت والجامعة، ويشتاق له طلابه كما تشتاق له أسرته".

واستُشهد الدكتور وسام، يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد استهداف منزل شقيقه خلال جلسة صلح عائلية، ما أنهى حياة رجل أكاديمي وإنساني كان في أوج عطائه. وقد شكل استشهاده صدمة كبيرة لعائلته وطلابه وزملائه، وترك فراغًا علميًا وإنسانيًا كبيرًا في الجامعة والمجتمع الأكاديمي، وفق هناء.

رحلة تفوق

تتحدث هناء عن بداية حياة زوجها، وتشير إلى أنه وُلد في مدينة رفح يوم 20 فبراير/ شباط 1975، في مخيم الشابورة بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، ونشأ في بيئة بسيطة، لكنه أظهر منذ طفولته شغفًا واضحًا بالعلم والتفوق المستمر.

وتشير لصحيفة "فلسطين"، إلى أنه كان أصغر إخوته وأكثرهم ميلاً للقراءة والبحث، وقد التحق بالدراسة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حيث تشكّلت ملامح شخصيته الأولى، واختار مبكرًا طريق العلم رغم صعوبته في غزة.





وبدأ مسيرته الأكاديمية بدراسة بكالوريوس الجيولوجيا في الجامعة الإسلامية بغزة، قبل أن يتجه لاحقًا إلى الجغرافيا التطبيقية ونظم المعلومات الجغرافية كتخصص دقيق ونادر، وفق قولها.

وتوضح أنه التحق ببرنامج ماجستير في جامعة "بن غوريون" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنه لم يتمكن من إكمال دراسته، وقد استقر في غزة ليواصل طريقه العلمي بإصرار أكبر.

وتضيف أنه حصل لاحقًا على منحة لدراسة ماجستير نظم المعلومات الجغرافية "GIS" في معهد "ITC" في هولندا، وهو أحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال، ونال شهادة الدكتوراة من الجامعة الحرة في بروكسل.

وبعد عودته إلى غزة، وفق زوجته، عمل محاضرًا في جامعة الأقصى، وواصل دراساته العليا حتى نال الدكتوراه في الاستشعار عن بعد، وهو تخصص نادر جدًا في قطاع غزة.

وتشير إلى أنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتنقل بين دول أوروبية، للمشاركة في مؤتمرات ودورات علمية، كما عمل باحثًا ومحاضرًا في جامعة مانشستر البريطانية ونشر أبحاثًا دولية محكمة.

وتؤكد أنه كان يرى في البحث العلمي مشروع حياته، حيث ركز على تطوير أدوات الجغرافيا الحديثة وربطها بالتطبيقات البيئية والتحليل المكاني.





أما عن حياته الاجتماعية، فتصفه هناء بأنه كان "زوجًا حنونًا وأبًا قريبًا من أطفاله، يحرص على دعمهم علميًا وتربويًا ويشجعهم على التفوق منذ الصغر".

وتشير إلى أن ابنته الكبرى شهد، حصلت على معدل 99.7 بالمئة في الثانوية العامة، ما أهَّلها لدراسة تخصص الطب البشري، فيما يدرس نجله أنس، هندسة ميكاترونكس، بينما يواصل شقيقاه أحمد ورغد، مسيرتهم التعليمية بتفوق.

وكان الدكتور وسام، قبل رحيله يحلم ببناء منزل في مدينة رفح والاستقرار فيه، وبعد سنوات من العمل والادخار نجح في تشييده كثمرة جهد طويل، غير أن حرب الإبادة على غزة بددت حلم العائلة بالسكن فيه ولو ليوم واحد، على إثر تدميره بالكامل.

تميز علمي وأكاديمي

ويقول رئيس قسم الجغرافيا في جامعة الأقصى الدكتور حمدي أبو ليلة: إن الدكتور وسام، كان من أبرز الأكاديميين في فلسطين في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

ويضيف أبو ليلة لـ"فلسطين"، أن هذا التخصص يُعد من التخصصات النادرة، ما جعل وجوده العلمي ضرورة لتطوير التعليم والبحث الأكاديمي في الجامعة.

ويشير إلى أنه أسس مركز "البيانات الجيومكانية" في الجامعة، وساهم في تطويره ليكون منصة متقدمة في التحليل المكاني والتطبيقات البيئية والتنموية.





ويتابع: أنه شارك في مشاريع بحثية مع مؤسسات دولية، من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى تقييم مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي في مجالات التنمية.

ويؤكد أنه نشر أبحاثًا في مجلات علمية محكمة، وامتلك خبرة أكاديمية امتدت لأكثر من عقدين في الجغرافيا التطبيقية وتحليل الصور الفضائية.

وبحسب أبو ليلة، كان الدكتور وسام قبل رحيله، قريبًا من طلبته وزملائه، يجمع بين الدقة العلمية والهدوء الإنساني، ما جعله شخصية محبوبة ومؤثرة في الوسط الأكاديمي.

المصدر / فلسطين أون لاين