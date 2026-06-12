فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قصف جوي مدفعي وعمليات نسف تطال مناطق متفرقة في غزة

زفاف جماعي لـ40 من ذوي الإعاقة ومبتوري الأطراف في مواصي رفح

مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات في سلفيت ويقتحمون مقام القطرواني شمال رام الله

قدمه مهددة بالبتر.. جريح حرب يبحث عن الطعام في أروقة المستشفيات

النفط يواصل خسائره بعد إلغاء ترامب لضربات ضد إيران

الذهب يتراجع وسط ترقب لسياسات الفائدة الأمريكية

زلزال كوري في غوادالاخارا.. "الشمشون" يبتلع التشيك في ليلة جنونية!

ما الذي لا يفهمه العالم عن نفسية الغزي؟

تركيا ترفع السقف.. فهل اقتربت ساعة التحول؟

كماشة البحار.. من هزيمة البحر الأحمر إلى انكسار هرمز

قصف جوي مدفعي وعمليات نسف تطال مناطق متفرقة في غزة

12 يونيو 2026 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة بالقصف المدفعي والجوي وإطلاق النار، بالتزامن مع عمليات نسف نفذتها في جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الدبابات والطائرات المسيرة الإسرائيلية أطلقت نيرانها بشكل مكثف ومباشر صوب منازل المواطنين في حي التفاح شرقي مدينة غزة، تزامناً مع قصف مدفعي متواصل استهدف المنطقة.

وفي جنوبي القطاع، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة شرقي مدينة خان يونس، سُمع دويها في مناطق عدة.

وفي شمالي غربي القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه مناطق في مدينة بيت لاهيا.

وفي المحافظة الوسطى، شن طيران الاحتلال الحربي غارة استهدفت فناء منزل لعائلة صرصور في مدينة دير البلح، كما قصف أرضاً زراعية شرقي المدينة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منزل عائلة الخميسي في مخيم المغازي، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة، فيما عاودت الطائرات الحربية استهداف المخيم بغارة ثانية بعد وقت قصير.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #قصف #قصف مدفعي #خروقات التهدئة #نسف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة