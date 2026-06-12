قصف جوي مدفعي وعمليات نسف تطال مناطق متفرقة في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة بالقصف المدفعي والجوي وإطلاق النار، بالتزامن مع عمليات نسف نفذتها في جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الدبابات والطائرات المسيرة الإسرائيلية أطلقت نيرانها بشكل مكثف ومباشر صوب منازل المواطنين في حي التفاح شرقي مدينة غزة، تزامناً مع قصف مدفعي متواصل استهدف المنطقة.

وفي جنوبي القطاع، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة شرقي مدينة خان يونس، سُمع دويها في مناطق عدة.

وفي شمالي غربي القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه مناطق في مدينة بيت لاهيا.

وفي المحافظة الوسطى، شن طيران الاحتلال الحربي غارة استهدفت فناء منزل لعائلة صرصور في مدينة دير البلح، كما قصف أرضاً زراعية شرقي المدينة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منزل عائلة الخميسي في مخيم المغازي، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة، فيما عاودت الطائرات الحربية استهداف المخيم بغارة ثانية بعد وقت قصير.

المصدر / فلسطين أون لاين