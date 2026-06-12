تركيا ترفع السقف.. فهل اقتربت ساعة التحول؟

تشهد المنطقة واحدة من أكثر مراحلها تعقيدًا منذ عقود، في حين تتسارع الأحداث بصورة تجعل كثيرًا من التوازنات القديمة عرضة للاهتزاز وإعادة التشكل. وفي خضم هذا المشهد المضطرب، تبرز تركيا بوصفها أحد أهم اللاعبين الإقليميين القادرين على التأثير في مجريات الأحداث، خصوصًا بعد التصريحات الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان التي حملت لهجة غير مسبوقة تجاه الكيان الصهيوني وربطت بصورة مباشرة بين التحركات الإسرائيلية في المنطقة وبين الأمن القومي التركي.

هذه التصريحات لم تكن مجرد موقف سياسي عابر أو رسالة دبلوماسية معتادة، بل جاءت في توقيت بالغ الحساسية تشهد فيه المنطقة تصاعدًا متواصلًا في التوترات العسكرية والأمنية. فعندما يتحدث أردوغان عن سوريا ولبنان باعتبارهما جزءًا من دائرة الأمن القومي التركي، فإن الرسالة تتجاوز حدود التضامن السياسي إلى الحديث عن مصالح استراتيجية تعدها أنقرة جزءًا من أمنها المباشر.

فتركيا تنظر إلى سوريا باعتبارها امتدادًا جغرافيًا وأمنيًا لها، في ظل الحدود المشتركة الطويلة والوجود التركي في الشمال السوري، كما تنظر إلى لبنان باعتباره جزءًا من التوازنات الإقليمية في شرق المتوسط، وهي التوازنات التي تؤثر بصورة مباشرة على المصالح التركية ومستقبل النفوذ في المنطقة.

لكن أهمية الموقف التركي لا تنبع فقط من موقع تركيا الجغرافي أو قوتها العسكرية، بل أيضًا من طبيعة علاقتها بالقضية الفلسطينية. فأنقرة كانت طوال السنوات الماضية واحدة من أكثر العواصم انفتاحًا على حركة حماس، واستضافت قياداتها السياسية، وفتحت أبوابها أمام المشاورات واللقاءات المتعلقة بالشأن الفلسطيني. كما تحولت تركيا إلى محطة رئيسية في كثير من الملفات المرتبطة بالمفاوضات والتهدئة والوساطات الإقليمية.

ولهذا فإن المتابع للمشهد يدرك أن غزة ليست ملفًا خارجيًا عاديًا بالنسبة لتركيا، بل قضية حاضرة بقوة في الوعي السياسي والشعبي التركي. كما أن العلاقة الممتدة مع قيادة حركة حماس جعلت أنقرة واحدة من أكثر العواصم اطلاعًا على تطورات الملف الفلسطيني وتعقيداته.

ويزداد هذا المشهد أهمية مع سلسلة التصريحات التي صدرت خلال الأشهر الأخيرة عن كبار المسؤولين الأتراك. فقد تحدث وزير الخارجية هاكان فيدان، الذي يُنظر إليه باعتباره مهندس السياسة الخارجية التركية الحديثة، بلغة تعكس قلقًا متزايدًا من مستقبل المنطقة. وحذر مرارًا من أن السياسات الإسرائيلية لا تهدد الفلسطينيين وحدهم، بل تهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله، وأن استمرار الحرب دون ضوابط قد يقود إلى انفجار إقليمي واسع.

كما أثارت تصريحات وزير الداخلية التركي المتعلقة بالقدس اهتمامًا واسعًا، لما حملته من دلالات سياسية ورمزية عميقة، في حين واصل مسؤولون وشخصيات سياسية تركية من مختلف التيارات رفع سقف خطابهم تجاه ما يجري في غزة، بما يعكس حجم الحضور الذي تمثله القضية الفلسطينية داخل المجتمع التركي.

وفي الوقت ذاته، لا يمكن إغفال الدور المصري في هذا المشهد. فمصر تمثل الركيزة الأساسية في الملف الفلسطيني بحكم الجغرافيا والتاريخ والعلاقات السياسية. كما أن التقارب المصري التركي الذي شهدته السنوات الأخيرة أعاد رسم جزء مهم من خريطة العلاقات الإقليمية بعد سنوات من التباعد.

فالقاهرة تمتلك التأثير المباشر في كثير من ملفات المنطقة، وتمثل البوابة الرئيسية لغزة، بينما تمتلك أنقرة قدرات سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة. وأي مستوى متقدم من التفاهم بين الدولتين من شأنه أن يخلق ثقلاً إقليميًا يصعب تجاهله في مرحلة تشهد تحولات عميقة في موازين القوى.

وعند النظر إلى المشهد الإقليمي الأوسع، نجد أن الحرب لم تعد محصورة داخل حدود قطاع غزة. فقد امتدت آثارها إلى لبنان وسوريا واليمن وإيران، وتحولت المنطقة بأكملها إلى ساحة مفتوحة للتوترات والرسائل العسكرية والسياسية. كما أن حكومة نتنياهو دفعت باتجاه توسيع دائرة الصراع بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي جعل العديد من الدول تعيد النظر في حساباتها الأمنية والاستراتيجية.

وفي ظل هذه التطورات، يزداد الحديث عن طبيعة المرحلة القادمة، خصوصًا مع استمرار التصعيد وارتفاع سقف التصريحات من مختلف الأطراف. فالتاريخ السياسي يعلمنا أن التحولات الكبرى لا تبدأ عادة بالقرارات العسكرية المباشرة، بل تسبقها مراحل من إعادة التموضع السياسي، ورسم الخطوط الحمراء، وإرسال الرسائل المتبادلة بين القوى الفاعلة.

لهذا تبدو التصريحات التركية الأخيرة مختلفة عن كثير مما سبقها. فهي تصدر عن دولة تمتلك حضورًا إقليميًا واسعًا، وعن قيادة تدرك جيدًا طبيعة التغيرات التي تشهدها المنطقة. كما أنها تأتي في لحظة يشعر فيها كثير من الفاعلين الإقليميين بأن الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة تختلف عن كل ما عرفه خلال السنوات الماضية.

إن ما يجري اليوم لا يتعلق بغزة وحدها، ولا بسوريا أو لبنان وحدهما، بل بمستقبل المنطقة بأكملها. فالحرب المستمرة منذ طوفان الأقصى لم تغيّر خرائط الدمار فقط، بل بدأت تؤثر في خرائط النفوذ والتحالفات ومفاهيم الأمن القومي لدى دول المنطقة.

ولذلك فإن كل تصريح يصدر من أنقرة، وكل تحرك من القاهرة، وكل تطور يحدث على جبهات الصراع المختلفة، يُقرأ اليوم باعتباره جزءًا من مشهد أكبر تتشكل ملامحه تدريجيًا. مشهد قد يقود إلى إعادة رسم كثير من المعادلات التي حكمت الشرق الأوسط لعقود طويلة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة ما زالت تفاصيلها تتكشف يومًا بعد يوم.

المصدر / فلسطين أون لاين