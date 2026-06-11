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أبو عبيدة يشيد بعملية جنين ويؤكد فشل الاحتلال في إخضاع الفلسطينيين

11 يونيو 2026 . الساعة 17:29 بتوقيت القدس
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الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

أشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بالعملية التي استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الجابريات بمدينة جنين، مؤكداً أن تصاعد المقاومة في الضفة الغربية يعكس تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه ورفضه الخضوع للاحتلال.

وقال أبو عبيدة، في تصريحات نشرها الخميس، إنه يبرق بالتحية إلى جنين "شقيقة الروح لغزة في البطولة والصمود"، وإلى مقاوميها الذين "وجّهوا ضربة لقوات العدو في حي الجابريات رغم حجم العدوان الذي تعرضت له المدينة".

وأضاف أن تزايد العمليات ضد قوات الاحتلال، إلى جانب تصدي الفلسطينيين في الضفة الغربية لاعتداءات المستوطنين على ممتلكاتهم، يؤكد أن الشعب الفلسطيني "شعب حي لا يقبل الضيم"، معتبراً أن الضغوط المتصاعدة التي يمارسها الاحتلال لن تؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين.

وأشار أبو عبيدة إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية من شأنه أن يدفع نحو مزيد من التصعيد، مؤكداً أن محاولات الاحتلال كسر إرادة الفلسطينيين ستبوء بالفشل.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان جيش الاحتلال إصابة ضابط بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية خلال نشاط ميداني في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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