وكالة الأنباء العُمانية: عودة عمليات ميناء الفحل إلى طبيعتها بعد الانفجار

أكدت وكالة الأنباء العُمانية أن العمليات في ميناء الفحل تسير بشكل طبيعي، وذلك عقب الانفجار الذي وقع في الميناء صباح الجمعة وأدى إلى توقف مؤقت لبعض عمليات الشحن.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن تجار مطلعين أن الميناء، الذي يُعد المحطة الرئيسية لتصدير النفط الخام في سلطنة عُمان، استأنف عملياته بعد معالجة آثار الحادث.

وأوضحت المصادر أن الأرصفة لم تتأثر بشكل مباشر بالانفجار، الأمر الذي سمح باستئناف شحنات النفط الخام العُماني التي كانت قد توقفت في الساعات الأولى عقب وقوع الحادث.

ويأتي استئناف العمليات في الميناء في وقت تتابع فيه الجهات المختصة تداعيات الانفجار وأسبابه، وسط تأكيدات باستمرار حركة التصدير بصورة اعتيادية.

المصدر / فلسطين أون لاين