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شهيدان و15 إصابة في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

05 يونيو 2026 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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رجلان يحملان جثمان شهيد بغزة أمس

استشهدت مواطنة ومواطن، وأصيب 15 آخرون، فجر الجمعة، جراء غارات وقصف إسرائيلي متواصل استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطنة بشرى هاني حسن البراهمة (18 عامًا)، وإصابة 15 مواطنًا آخرين، إثر غارة نفذها الطيران المروحي الإسرائيلي استهدفت خيمة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد المواطن عبد الرحمن شعت (34 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف، ظهر الخميس، حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة العايدي في بلدة الزوايدة، فيما تعرضت المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم البريج لقصف مدفعي إسرائيلي.

وفي جنوب القطاع، توغلت آلية عسكرية إسرائيلية قرب مسجد الصحابة في مواصي رفح، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي مدينة خان يونس.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الشرقية للمدينة، بينما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل المدينة بإطلاق النار.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في الأجواء الشمالية الغربية لقطاع غزة، في وقت واصلت فيه آليات الاحتلال إطلاق النار في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع.

‫وتستمر قوات الاحتلال، لليوم الـ 239 على التوالي، بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الموقعة في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بوساطة عربية وأمريكية، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

‫وبيّنت معطيات فلسطينية رسمية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، أن إجمالي حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 الماضي ارتفع إلى 947 شهيدًا، بالإضافة لـ 2935 إصابة.

‫وبلغت الإحصائية التراكمية للعدوان العسكري وحرب الإبادة الجماعية منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في قطاع غزة 72 ألفًا و956 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 173 ألفًا و43 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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