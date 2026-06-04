المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: تصاعد الاغتيالات واستهداف المدنيين في غزة خلال مايو

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال واصلت خلال الأيام الماضية تنفيذ عمليات قتل واغتيال استهدفت مدنيين فلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، معتبراً أن هذه الهجمات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف السكان المدنيين.

وقال المركز، في بيان صحفي، الخميس، إن شهر أيار/مايو 2026 شهد أعلى حصيلة شهرية للضحايا منذ بداية العام الجاري، إذ وثقت وزارة الصحة في غزة استشهاد 119 فلسطينياً، بينهم 19 طفلاً و10 سيدات، جراء هجمات نفذتها قوات الاحتلال.

وأوضح أن النساء والأطفال وكبار السن شكلوا نحو 30 بالمئة من إجمالي الضحايا خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يعكس اتساع دائرة الاستهداف للمدنيين في القطاع.

وفي أحدث الهجمات، استهدفت مروحيات الاحتلال فجر الخميس شقة سكنية قرب دوار القوقا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عبد الله عطا يونس أبو كلوب وزوجته رنا أبو كلوب، إضافة إلى عاصم أيمن شلاش شبير، وإصابة عدد من المواطنين.

كما قصفت مروحية إسرائيلية شقة سكنية لعائلة الغول في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من السكان، فيما أدى قصف شقة في عمارة السلام بحي تل الهوى إلى استشهاد محمد نعمان زكي أبو مرق وزوجته ريهام رشدي إسماعيل الرياشي.

وفي حادثة أخرى، استهدفت قوات الاحتلال شقة سكنية في عمارة لبد غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد حسن رباح حسن لبد وزوجته منار إبراهيم حسن لبد ونجليهما رهف وتميم، بينما أصيبت طفلتهما حلا بجروح.

وفي المحافظة الوسطى، استهدفت طائرة مسيّرة فناء منزل لعائلة أبو كريم في مخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد الشقيقين مؤمن وصقر أبو كريم وإصابة عدد من المواطنين. كما أدى استهداف تجمع قرب متنزه الزوايدة إلى استشهاد خميس محمود خميس جويفل وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي خان يونس، استشهد علي ياسر عليان العديني وأصيب شقيقه بهاء بعد تعرضهما لإطلاق نار من قوات الاحتلال شمال المدينة، فيما أدى استهداف سيارة مدنية شرق دير البلح إلى استشهاد أحمد خالد أبو مغصيب وإصابة أربعة مواطنين.

كما استشهد يوسف عايش عواد رمضان وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر استهداف طائرة مسيّرة لدراجة هوائية قرب كراج البلدية في مخيم البريج.

وجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دعوته للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين في قطاع غزة، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للسكان المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين