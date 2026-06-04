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أولمرت: الوجود البري في جنوب لبنان لم يحقق مكاسب استراتيجية لـ"إسرائيل"

أولمرت: الوجود البري في جنوب لبنان لم يحقق مكاسب استراتيجية لـ"إسرائيل"

04 يونيو 2026 . الساعة 14:10 بتوقيت القدس
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إيهود أولمرت رئيس حكومة الاحتلال الأسبق

أكد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت، أن "هناك مشكلة حقيقية مع حزب الله، لكن وجود القوات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان لم يحقق أي فائدة استراتيجية.

وأضاف أولمرت في تصريحات له، الخميس، أن "إسرائيل لم تكن بحاجة إلى الدخول إلى هناك، والوجود البري لم يجلب لنا أي مكسب استراتيجي".

وفي تطور ميداني، أفادت قناة "الحدث" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بسحب قواته من منطقة ديبين جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني بدأ بالانتشار باتجاه طريق ديبين بعد الانسحاب الإسرائيلي.

وكانت دولة الاحتلال بحسب تقارير إعلامية وسياسية على بعد "خطوة واحدة" من توسيع عدوانها البري والجوي على لبنان، غير أن الضغوط الأمريكية حالت دون ذلك، وتلقى في السياق نتنياهو مكالمة وصفت بالسابقة، من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، اتهم فيها الأخير نتنياهو بالجنون، وأنه تم حمايته من أن يدخل السجن.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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