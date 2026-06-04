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غارات وإطلاق نار متواصل مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

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غارات وإطلاق نار متواصل مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

04 يونيو 2026 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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سيارة مدنية استهدفتها طائرات الاحتلال المسيرة في مدينة غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين:

صعّد الاحتلال الإسرائيلي، من وتيرة اعتداءاته على قطاع غزة، عبر سلسلة غارات جوية واستهدافات متفرقة طالت منازل ومركبات مدنية ومناطق سكنية، إلى جانب عمليات إطلاق نار وقصف بحري في عدد من المناطق، في استمرار للخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي آخر التطورات، شنت طائرات مسيّرة إسرائيلية غارات على شارع القدس قرب مقر مجلس الوزراء ومحيط مدرسة الوحدة بمدينة غزة، حيث استهدفت سيارة مدنية بثلاثة صواريخ.

كما قصفت طائرات الاحتلال مركبة قرب ملعب الوحدة في حي تل الهوى جنوب غربي المدينة، وواصلت ملاحقة سائقها بالصواريخ بعد مغادرته المركبة.

وفي جنوب القطاع، أُصيب أربعة مواطنين، بينهم حالة وصفت بالحرجة، إثر استهداف دراجة هوائية في محيط عمارة حدايد بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية شرق مدينة حمد شمالي خانيونس.

وتواصلت الاعتداءات الميدانية بإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، حيث امتد الرصاص من محيط مستشفى الدرة وصولاً إلى منطقة مدرسة دار الأرقم باتجاه منازل المواطنين. كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من استشهاد 9 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح جراء غارات جوية استهدفت منازل وشققًا سكنية مأهولة في مناطق متفرقة من مدينة غزة خلال ساعات الفجر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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