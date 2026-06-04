رغم إعلان وقف إطلاق النار.. الاحتلال يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان في واشنطن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

واستهدفت الطائرات المسيّرة والحربية الإسرائيلية عدة بلدات ومركبات مدنية، حيث قصفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق زفتا– كفروة مما أسفر عن وقوع إصابات، في حين استهدفت مسيّرة أخرى دوار بلدة كفرتبنيت، بالتزامن مع غارة نفذتها مسيّرة ثانية على طريق كفر رمان– حبوش عند مفرق النجدة.

إصابة 3 مواطنين

كما شن الطيران الحربي غارة جوية على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، تلاها استهداف مسيّرة لسيارة مدنية من نوع "رابيد" على طريق زفتا– مفرق النميرية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة من بلدة جديدة مرجعيون بجروح، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى الراعي في صيدا لتلقي العلاج.

وفي قضاء صور، نفذت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت بلدتي بستيات والمنصوري، بالتزامن مع تحليق مكثف ومستمر للطيران المسيّر في الأجواء اللبنانية شمل العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية بالإضافة إلى الأجواء الساحلية في منطقة صور.

وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة خرقاً للسيادة اللبنانية وللاتفاق المعلن، وفي ظل غياب التوضيحات الرسمية من الدولة اللبنانية بشأن تفاصيل وقف إطلاق النار، وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي تهديداً مباشراً للمواطنين اللبنانيين يحذرهم فيه من التوجه إلى المناطق الواقعة جنوبي نهر الزهراني.

المصدر / فلسطين أون لاين