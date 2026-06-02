إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم بمسيّرة جنوب لبنان

02 يونيو 2026 . الساعة 13:54 بتوقيت القدس
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الثلاثاء، إصابة جنديين بجروح متفاوتة جراء استهداف قوة عسكرية إسرائيلية بطائرة مسيّرة هجومية في جنوب لبنان.

وتأتي هذه العملية بعد أقل من 24 ساعة على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب من لواء "جفعاتي" وطبيب عسكري، إضافة إلى إصابة سبعة جنود آخرين، بعضهم بجروح خطيرة، إثر انفجار مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال إن الضابط أوري يوسف سيلفستر (30 عاماً) قُتل في الهجوم، فيما أُصيب ستة جنود، بينهم ضابطان ومقاتل وُصفت حالتهم بالخطيرة.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير ووسائل إعلام إسرائيلية إلى تزايد المخاوف داخل المؤسسة العسكرية من فعالية الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله، في ظل صعوبة اعتراضها ومنعها من الوصول إلى أهدافها العسكرية داخل مناطق العمليات.

