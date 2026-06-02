أطباء بلا حدود: استهداف مصادر المياه في غزة يفاقم انتشار الأمراض والأوبئة

02 يونيو 2026 . الساعة 12:04 بتوقيت القدس
أزمة مياه متفاقمة في غزة جراء إيقاف الاحتلال لخطوط المياه

حذرت منظمة أطباء بلا حدود من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، مؤكدة وجود استهداف إسرائيلي "ممنهج ومتعمد" لمصادر المياه في القطاع.

وقالت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، إن الحصار المفروض على غزة، إلى جانب الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، أدى إلى نقص حاد في المياه المتاحة للسكان، ما فاقم من معاناة المدنيين.

وأضافت أن تراجع إمدادات المياه وانتشار الظروف الصحية المتردية أسهما في تفشي الأوبئة والأمراض بين السكان.

وشددت المنظمة الدولية على الحاجة الملحة لضمان وصول المياه والخدمات الأساسية إلى المدنيين في القطاع.

وبحسب مؤسسات دولية ومحلية كانت مصادر المياه على أولويات الاستهداف الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة عام 2023، وذلك في إطار العقوبات الجماعية والضغط على السكان المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
