"الصحة": شهيد خلال 24 ساعة وحصيلة العدوان ترتفع إلى 72,942

02 يونيو 2026 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، وصول شهيد واحد وتسع إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية.

وأوضحت أن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغت 933 شهيدًا و2,868 مصابًا، إضافة إلى انتشال 781 جثمانًا من مناطق مختلفة في القطاع.

وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72,942 شهيدًا و172,967 إصابة.

