حماس تستهجن صمت "مجلس السلام" تجاه مخطط احتلال غزة وتهجير سكانها

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الصمت المطبق لما يسمي "مجلس السلام" ومديره التنفيذي نيكولاي ميلادينوف تجاه التصريحات الإسرائيلية الأخيرة لاحتلال 70 بالمئة من قطاع غزة وتهجير سكانها.

واعتبر المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في تصريح تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الجمعة، تلك التصريحات الإسرائيلية انتهاكا صريحا لخطة وقف الحرب والتفاهمات المعلنة بشأن القطاع.

وشدد قاسم على أن تجاهل هذه التصريحات العدوانية وعدم إدانة سياسات الاحتلال التوسعية ومخططات التهجير القسري يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الأطراف الراعية بإلزام الاحتلال بتعهداته ووضع حد لانتهاكاته وخروقاته المتواصلة.

ودعا الدول الشقيقة والصديقة الممثلة في "مجلس السلام" إلى إعلان موقف واضح وصريح من تهديدات الاحتلال وخروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات عملية للضغط عليه لوقف سياساته العدوانية ومخططاته الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

وكان نتنياهو، أقر باحتلال جيشه 60‎% من مساحة قطاع غزة، كاشفا عن نية حكومته توسيع المساحة التي يحتلها في القطاع إلى 70%.

كما توعّد وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس مجددا، بأنّ خطة تهجير سكان قطاع غزة "ستُنفذ في التوقيت والطريقة المناسبين".

