حماس: دعوات كاتس لتهجير سكان غزة تكشف مخططاً لتصفية القضية الفلسطينية

28 مايو 2026 . الساعة 20:35 بتوقيت القدس
حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن التصريحات التي أدلى بها وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير سكان قطاع غزة، تعكس استمرار مخططات الاحتلال الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكد قاسم في تصريحات صحفية، الخميس، أن هذه المواقف تكشف نية حكومة الاحتلال التنصل من التزاماتها والانقلاب على اتفاق وقف الحرب، عبر مواصلة الضغوط السياسية والميدانية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعا الناطق باسم حماس الدول العربية والجهات الوسيطة إلى التحرك العاجل لمواجهة مشاريع التهجير، والعمل على التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل تمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية، رغم ما يتعرض له من حرب وعدوان وحصار متواصل.

وأمس الأربعاء أكد مجرم الحرب كاتس أن خطة تهجير السكان من قطاع غزة، فيما يسميه "الهجرة الطوعية"، سيتم تنفيذها.

المصدر / فلسطين أون لاين
