شهيد وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي على حي الزيتون بمدينة غزة

استشهد مواطن وأصيب عدد آخر من المواطنين، مساء الخميس، جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، في إطار استمرار الاعتداءات والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف مناطق سكنية في الحي، ما أدى إلى سقوط شهيد وعدة إصابات جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر طبية أن الشهيد الذي ارتقى في حي الزيتون جراء القصف هو عبدالله أشرف الشيخ.

وصباح اليوم أعلن عن استشهاد الشاب هايل خليل محمد الكرد (31 عاماً)، متأثراً بإصابته التي تعرض لها قبل يومين إثر استهداف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية غرب بلدة الزوايدة وسط القطاع.

ومساء الخميس، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مخيم الشاطىء شمال غربي غزة استهدف ثلاثة منازل لعائلة أبو حسين وخروب وأبو الليل.

وفي سياق آخر أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط استمرار عمليات إطلاق النار والاستهدافات المتفرقة في مناطق عدة من القطاع.

وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، رغم دخوله حيز التنفيذ خلال أكتوبر الجاري، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع المحاصر.

وفي أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72,819 شهيداً و172,894 مصاباً، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات مع تعذر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

