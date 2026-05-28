شبكة NBC news وفريقها في غزة يفوز بجائزتي "إيمي" العالمية

فاز الفيلم الوثائقي (صُور في غزة) الذي يوثق تغطية فريق NBC للحرب في غزه علي مدار ثلاث سنوات بجائزين من جوائز (إيمي) العالمية في احتفال تسليم جوائز إيمي العالمية في نيويورك.

ويوثق الفلم حياة الصحفيين العاملين في فريق NBC في غزه وتغطية منتجها صامد وجيه أبو ظريفة ومصورها سمير البوجي للحرب ومعايشتهم لها في مختلف مراحلها.

ويروي الفيلم عبر تصوير وتوثيق تغطية NBC للحرب خطوره العمل الصحفي، كما ويروي صعوبه حياة الصحفيين الفلسطينيين في الحرب وكيف تحملوا مسئولية إيصال الخبر والحقيقة للعالم بعد أن منعت "إسرائيل" دخول الصحافة الأجنبية العالمية إلى قطاع غزة مما ألقى بالحمل بأكمله على عاتق الصحفيين المحليين لتغطية الحرب في ظروف صعبة وشبه مستحيله علي مدار سنوات.

ويوثق الفيلم لتطور الحرب في غزة والنزوح والمجاعة والقصف العشوائي والقصص الإنسانية والحرمان واستهداف المستشفيات والمدارس والبيوت.

ويعتبر الفيلم من أول وأهم الأفلام التي تغطي حياة الصحفيين في القطاع وصعوبة الحياة التي واجهها فريق NBC بغزة، والصحفيين الفلسطينيين.

استمر تصوير الفيلم علي مدار السنوات الثلاثه الماضية، إضافه إلى عمل مونتاج وإعداد لمده أشهر في لندن.

وجاء فوز الفيلم بعد منافسة قوية مع وكالات أنباء عالمية كبرى، وسط احتفاء كبير به وتعبير دولي للتضامن مع الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين عموما وفي غزة تحديدا.

واهدى الصحافيين صامد أبو ظريفة وسمير البوجي الجوائز لأرواح الصحفيين الشهداء الذين فاق عددهم 270 زميلا وزميله وللصحفيين الجرحى وللزملاء جميعا وخاصه كامل فريق NBC بغزة وجميع المتعاونين معها والمساعدين والأسر الذين تحملوا الم هذه المخاطر والغربة.

وقد استلمت لواحظ الجبري مدير مكتب NBC في القدس الجوائز نيابة عن فريق NBC بغزة، والذي لم يستطع أن يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستلام الجائزة بسبب منع الفلسطينيين من دخول أمريكا.

