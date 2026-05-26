حماس: "الخط البرتقالي" خرق خطير لوقف النار ومحاولة لفرض وقائع جديدة

26 مايو 2026 . الساعة 17:41 بتوقيت القدس
تكريس ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" داخل قطاع غزة انتهاك خطير لوقف النار

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية - حماس، الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "انتهاك خطير" لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال الإصرار على تكريس ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" داخل قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيانها الذي تابعته "فلسطين أون لاين"، إن استمرار العمل بهذا الخط يمثل "نسفًا صريحًا" لبنود الاتفاق، ومحاولة لفرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة بهدف "تكريس السيطرة العسكرية على القطاع وتقويض فرص الاستقرار وإنجاح جهود التهدئة".

وأضافت حماس أن هذا السلوك "يؤكد تعمد الحكومة الإسرائيلية إفشال مساعي الوسطاء"، عبر المماطلة والتنصل من الالتزامات، بالتوازي مع تصعيد عمليات "القتل والتجويع والحصار"، وفرض إجراءات ميدانية تسهم في تغيير الواقع القائم في غزة.

وطالبت الحركة الوسطاء الدوليين بتقديم توضيح رسمي بشأن طبيعة "الخط البرتقالي" وموقفهم من هذه الخطوة، داعية إياهم إلى إصدار موقف علني يرفض ما وصفته بـ"الانتهاك الجسيم" وإلزام الاحتلال بالتراجع الفوري عنه ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي "تهدد مسار التهدئة وتفاقم معاناة الفلسطينيين".

كما دعت الحركة وسائل الإعلام والكتّاب والنخب السياسية وأحرار العالم إلى تكثيف الجهود الإعلامية والسياسية لكشف "نوايا الاحتلال" والتحذير من خطورة الصمت الدولي تجاه هذه السياسات.

