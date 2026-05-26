كاتب إسرائيلي وصديق سابق لنتنياهو يدعو لانقلاب عسكري ضده

دعا الكاتب الإسرائيلي والصديق السابق لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إيال ميغد، علناً إلى الإطاحة ببنيامين نتنياهو عبر انقلاب عسكري، واصفاً استمرار السياسات الحالية بـ"الجنون المطلق" الذي لا يمكن السكوت عليه.

وقال ميغد في تصريحات حادة تعكس عمق الأزمة الداخلية: "سأرحب بحدوث انقلاب عسكري ضد نتنياهو، في ظل الواقع القائم هنا، واستمرار حرب عبثية بلا أي جدوى، فلا يمكن مواصلة هذا الوضع"، مستنكراً بالقول: "إلى متى ستستمر عائلة واحدة في التحكم بالدولة؟".

وجاءت كلمات الكاتب المقرب من نتنياهو عقب صدور قرارات تصعيدية خطيرة من القيادة الإسرائيلية ببدء استدعاء قوات الاحتياط بشكل فوري وعاجل وفق "الأمر 8".

توسيع الخط الأصفر

وفي تفاصيل هذا التصعيد، أفادت قناة "كان" العبرية بأن هذا الاستدعاء الفوري يأتي بهدف توسيع عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان إلى ما بعد "الخط الأصفر".

كما شملت الأوامر العسكرية الجديدة طلباً عاجلاً من الجنود الذين أنهوا خدمتهم خلال الأيام القليلة الماضية بالعودة فوراً إلى الخدمة والانخراط في العمليات الجارية على الجبهة الشمالية.

