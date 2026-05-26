استشهاد فتاة متأثرة بجراحها بغزة وسط خروقات إسرائيلية لوقف اطلاق النار

استشهدت فتاة، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرة بجروح أصيبت بها جراء قصف إسرائيلي استهدف مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن الفتاة فاطمة محمد عبد الهادي الخطيب (15 عامًا) استشهدت متأثرة بإصابتها التي تعرضت لها في قصف الاحتلال أمس على منطقة مواصي خان يونس.

وفي سياق التصعيد الميداني، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة.

كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه عرض بحر رفح جنوبي القطاع، ما أثار حالة من التوتر والخوف في صفوف الصيادين والمواطنين.

وفي تطور آخر، نجت قوة من الشرطة الفلسطينية إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب بئر 19 في منطقة مواصي خان يونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط استمرار عمليات القصف والتدمير في عدة مناطق من القطاع.

وحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 904 شهداء و2713 مصابًا والانتشال 777.

