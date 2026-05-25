"البركة الجزائرية" تُعيد تأهيل مبنى المعهد الأزهري بمدينة غزة

احتفلت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين بالتعاون مع جمعية البركة الجزائرية، بافتتاح مشروع إعادة تأهيل مبنى المعهد الأزهري في مدينة غزة.

وشمل المشروع إتمام أعمال الترميم والصيانة الشاملة، بالإضافة إلى تركيب الأبواب والشبابيك، بتمويل كريم من جمعية البركة الجزائرية تخطت قيمته 100 ألف دولار أمريكي.

وثمن عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين د. علي النجار جهود جمعية البركة الجزائرية، مؤكدا أن دعمها للمعاهد الأزهرية يمثل عهداً أخويا صادقا ورسالة وفاء جزائرية مستمرة وليس مجرد موقف عابر.

وعبر رئيس جمعية البركة الجزائرية م. شادي جنينة باعتزازه بالدور الريادي للمعاهد الأزهرية، مشيدا بنجاحها بأن تكون أول مؤسسة تعليمية في غزة تستأنف التعليم الوجاهي لطلبتها.

ونقل جنينة تحيات الشعب الجزائري لا سيما أهالي "ولاية سطيف" التي قدمت نصف مليون شهيد في معركتها لنيل الحرية والاستقلال، مؤكدا أن تضامنهم مع غزة ينبع من وحدة الدم والدين والأخوة.

