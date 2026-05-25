قصف إسرائيلي يستهدف مخيم الرشيدية في لبنان

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى داخل مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوب لبنان.

وأثار القصف الإسرائيلي حالة من الذعر والخوف بين الأهالي داخل المخيم، ولا سيما مع الكثافة السكانية العالية التي يشهدها المخيم المكتظ بآلاف العائلات الفلسطينية في مساحة جغرافية ضيقة.

وتسبب القصف بحالة من النزوح الجزئي نحو مناطق أخرى داخل المخيم وخارجه.

ويُعد مخيم الرشيدية من أكبر المخيمات الفلسطينية في منطقة صور، ويعاني سكانه أوضاعاً إنسانية واقتصادية صعبة، في ظل الاكتظاظ السكاني وضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يضاعف من خطورة أي استهداف عسكري داخل المخيم.

وكان جيش الاحتلال أنذر اليوم الإثنين، سكان أحد الأحياء في مخيم "الرشيدية" جنوب لبنان بضرورة الإخلاء الفوري، تمهيدًا لقصفه، بذريعة استهداف مواقع تابعة لـحزب الله.

ويضم المبنى بئر ماء وأرض زراعية وألواح طاقة شمسية لتشغيل البئر الذي يغذي سكان المنطقة الشمالية من المخيم بالمياه.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 نيسان/أبريل الماضي والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين: