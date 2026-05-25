"حنظلة" تقرصن بيانات 69 ضابطا في البحرية الإسرائيلية

تمكنت مجموعة القراصنة الإلكترونية "حنظلة" من الاستيلاء على بيانات 69 ضابطا في بحرية الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن "حنظلة" نجح في الاستيلاء على بيانات الضباط والجنود العاملين في بحرية الاحتلال الذين هاجموا "أسطول الصمود" العالمي، الأسبوع الماضي، في عرض البحر المتوسط أثناء توجه إلى كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

ومجموعة "حنظلة" هي مجموعة قراصنة إلكترونية مرتبطة بإيران، برزت بشكل مكثف منذ أواخر عام 2024 وحتى عام 2026 كلاعب رئيسي في الحرب السيبرانية ضد "إسرائيل" والولايات المتحدة.

تعتمد المجموعة اسم "حنظلة" (الشخصية الكاريكاتيرية الفلسطينية الشهيرة) كرمز للمقاومة، وتستخدم مزيجاً من الهجمات التخريبية وتسريب البيانات لتحقيق أهداف سياسية ونفسية.

وسبق أن نفذت المجموعة سلسلة من الاختراقات النوعية التي طالت شخصيات ومؤسسات رفيعة المستوى كمدير مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي تساحي برافرمان ونشر مستندات سرية حصلت عليها، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ونشر بيانات مسربة في مارس 2026، بالإضافة إلى بيانات شخصيات سياسية وعسكرية ومراكز أبحاث إسرائيلية وأمريكية.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: