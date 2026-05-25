الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة ويستولي على معدات بالأغوار

25 مايو 2026 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
قوات الاحتلال تعتقل أحد الشبان (أرشيف)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، عدداً من المواطنين خلال حملات دهم واقتحام طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تزامناً مع الاستيلاء على معدات زراعية ومركبات في الأغوار الشمالية.

ففي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين سعيد أبو العز ويزن حازم عنبوسي من بلدة زيتا شمال المحافظة، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما وتخريب محتوياتهما، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن اعتقال أبو العز جاء للضغط على نجله لتسليم نفسه.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة أحلام اشتيه، والدة الأسير يسار اشتيه، عقب اقتحام بلدة سالم شرق المدينة، ومداهمة منزل عائلتها والعبث بمحتوياته، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فارس محمد صقر (33 عاما)، والأسير المحرر اسلام أبو لفح ( 35 عاما)، من مخيم الأمعري بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دوما جنوب نابلس، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، فيما اقتحمت قوة أخرى مخيم عسكر الجديد شرقي المدينة، وجابت شوارعه دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد خيري صوافطة (47 عاماً)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في المدينة، بحسب مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طوباس بعد منتصف الليلة، وشرعت بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

وفي الأغوار الشمالية، شنت قوات الاحتلال حملة استهدفت عدة تجمعات سكانية، واستولت خلالها على معدات زراعية ومركبات خاصة، وسط استمرار العملية في المنطقة

المصدر / فلسطين أون لاين
