شهيد وإصابتان في خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

25 مايو 2026 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية

استشهد شاب وأصيب مواطنان، اليوم الاثنين، جراء قصف وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب أحمد سمير فرحات متأثرًا بجروح أصيب بها قبل يومين، إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وسط القطاع، أصيب مواطنان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة البشيتي في مخيم المغازي.

وفي السياق، أطلقت آليات الاحتلال صباح اليوم نيرانها شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة، فيما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه ساحل المدينة.

كما شهدت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية، تزامنًا مع قصف مدفعي عنيف استهدف المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عبر عمليات قصف وإطلاق نار وتدمير في مناطق عدة من قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء والمصابين منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار 890 شهيدًا و2677 مصابًا، إضافة إلى انتشال 777 جثمانًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
