احتفت جماهير مصرية وفلسطينية بالمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ بعدما قاد نادي الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، إثر تسجيله هدف الفوز الوحيد في المباراة الختامية أمام سيراميكا كليوباترا، ليمنح فريقه اللقب الخامس عشر في تاريخه.

وحسم الزمالك تتويجه بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه بهدف دون رد على سيراميكا كليوباترا، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من مجموعة التتويج، في مباراة شهدت تألق اللاعب المقدسي عدي الدباغ، ابن حارة السعدية بمدينة القدس المحتلة.

وسجل الدباغ هدف اللقاء الوحيد مع بداية الشوط الأول، ليقود الزمالك إلى انتصار ثمين أنهى به موسمه متصدراً جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، الذي ضمن بدوره التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على سموحة بنتيجة 2-1.

أحقيته بالبطولة

وكان الزمالك بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان التتويج باللقب، بغض النظر عن نتائج منافسيه، إلا أنه اختتم مشواره بفوز أكد أحقيته بالبطولة، رغم إهدار سيراميكا كليوباترا ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وفي المقابل، جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، رغم فوزه على المصري البورسعيدي بهدفين دون مقابل، ليتأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في نتيجة أثارت صدمة بين جماهيره، خاصة أن الفريق يُعد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

المصدر / فلسطين أون لاين